Ранее изменения в законы о трудовых отношениях относительно мобилизованных работников внесла Верховная Рада Украины. Однако в КЗоТ осталось важное положение относительно тех сотрудников, которые пошли на военную службу.
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Место работы за мобилизованным сотрудником хранят
Речь идет о том, что место работы для мобилизованных в ВСУ обязательно должны сохранить. Также работник должен остаться на той же должности. Раньше работодатель должен был обеспечивать еще и среднюю зарплату.
Закон вводит дополнительные основания для расторжения договора
Также в подписанном президентом законе есть изменения по поводу расторжения трудовых отношений. Следовательно, то, что работник отсутствует на рабочем месте в течение четырех месяцев является основанием для расторжения трудового договора. Это в случае если нет информации о причинах.
Напомним, ранее Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, освобождающий от мобилизации тех людей, у которых во время войны погибли родственники. Таким лицам будут давать отсрочку от военной службы.
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Мобилизация во время войны: коротко о главном
- В ВСУ уверяют, что цель раздачи повесток в основном уточнить данные военнообязанных. Это не значит, что человека сразу отправляют служить.
- Тем людям, которые получили повестку и не явились в военкомат, грозит штраф или реальное заключение.
- Заполнять повестку может не только военный комиссар, но и другие типы должностных лиц.
- Повестки вручают в общественных местах, ведь по месту жительства многие военнообязанные просто не открывают двери.
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