Вручение повесток в общественных местах гораздо эффективнее

Начальник Управления персонала Штаба Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач разъяснил детали вручения повесток военнообязанным в общественных местах.

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Он заявил, что любое место, не запрещенное законодательством, предполагает, что там возможно вручение повестки.

По его словам, начальники территориальных центров комплектования (ТЦК) выбирают наиболее вероятные места, где в наименьшее время можно выполнить задание.

Полковник Роман Горбач заявил, что руководители ТЦК обязаны руководить военным учетом военнообязанных. В частности, вызвать их в ТЦК и уточнять данные, чтобы получить актуальную информацию о количестве военнообязанных.

В ВСУ объяснили, что ходить по жилым кварталам и стучать в дверь, где никто не открывает, неэффективно. Вручение повесток в общественных местах гораздо эффективнее.

Мобилизация в Украине: что известно

В июне в Минобороны сообщалось, что мобилизация продолжается по плану. В то же время, в ведомстве не назвали точное количество людей, которых еще предстоит мобилизовать. Там только сказали, что речь идет о сотнях тысяч.

В некоторых регионах участились случаи вручения повесток на улицах, в кафе, на блокпостах и т.д. Поэтому даже появилась петиция о запрете выдавать повести в таких местах. Петиция уже собрала необходимые 25 тысяч подписей, поэтому ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

В то же время в Украине вручают повестки за правонарушения. Подобную практику подверг критике глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что защищать страну – не должно быть наказанием.

Следует заметить, что глава МВД Денис Монастырский информировал, что более 3 миллионов граждан находятся на военном учете не по месту жительства.

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