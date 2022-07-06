Решение отменили для недопущения дальнейших манипуляций

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что на заседании рассматривался вопрос запрета перемещения военнообязанных.

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Залужный отметил, что получение разрешения на перемещение военнообязанных "относилось исключительно к внутренней работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки". Он отметил, что это не создавало обязательств и ограничений прав и свобод граждан Украины.

Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства,

– написал главнокомандующий ВСУ.

Как написал Залужный, решение об ограничении на передвижение военнообязанных было отменено с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса.

Порядок предоставления разрешения на передвижение военнообязанных отправили на доработку.

"Обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения. Имеющаяся законодательная база не учитывает сегодняшних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов", – резюмировал Залужный.

Что известно об ограничении передвижения военнообязанных

Во вторник, 5 июля, в Генштабе ВСУ напомнили о норме Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Согласно закону, военнообязанные призывники и резервисты не имеют права покидать место жительства без разрешения руководителя Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Сообщалось, что в Генштабе ВСУ разработали Порядок предоставления разрешения гражданам Украины. Соответствующий документ предоставляется на срок от 30 дней до года.

Информация от Генштаба вызвала возмущение среди украинцев в социальных сетях. Не все украинцы смогли понять, что от них требуют, из-за чего у Залужного объяснили, запретят ли военнообязанным передвигаться по Украине.

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Советница по юридическим вопросам главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Евгения Рябека подчеркнула, что речь идет об упорядочении учета лиц, меняющих место жительства. Поэтому передвижение не всегда означает необходимость получения специальных разрешений. Также правила от Генштаба ВСУ разъяснили и украинские юристы.

Затем Валерий Залужный опубликовал алгоритм того, как получить такое разрешение для передвижения, а также рассказал, кто это может сделать. Кроме того, в ВСУ объяснили, кому не нужно разрешение для выезда за пределы места жительства.

Вечером 5 июля президент Владимир Зеленский прокомментировал скандальную тему. Он призвал не принимать без него решений. Уже 6 июля глава государства приказал отменить запрет относительно перемещения военнообязанных.

Стоит вашего внимания – подробное объяснение скандала о передвижении военнообязанных: смотрите видео