Решение отменили для недопущения дальнейших манипуляций

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что на заседании рассматривался вопрос запрета перемещения военнообязанных.

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Залужный отметил, что получение разрешения на перемещение военнообязанных "относилось исключительно к внутренней работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки". Он отметил, что это не создавало обязательств и ограничений прав и свобод граждан Украины.

Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства,
– написал главнокомандующий ВСУ.

Как написал Залужный, решение об ограничении на передвижение военнообязанных было отменено с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса.

Порядок предоставления разрешения на передвижение военнообязанных отправили на доработку.

"Обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения. Имеющаяся законодательная база не учитывает сегодняшних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов", – резюмировал Залужный.

Что известно об ограничении передвижения военнообязанных

  • Во вторник, 5 июля, в Генштабе ВСУ напомнили о норме Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Согласно закону, военнообязанные призывники и резервисты не имеют права покидать место жительства без разрешения руководителя Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
  • Сообщалось, что в Генштабе ВСУ разработали Порядок предоставления разрешения гражданам Украины. Соответствующий документ предоставляется на срок от 30 дней до года.
  • Информация от Генштаба вызвала возмущение среди украинцев в социальных сетях. Не все украинцы смогли понять, что от них требуют, из-за чего у Залужного объяснили, запретят ли военнообязанным передвигаться по Украине.

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