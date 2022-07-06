Решение он объявил в ходе доклада главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает издание, ссылаясь на собственные источники.

Важно Ограничение выезда из области: Зеленский просит не принимать без него решений и ждет доклада

Запрет ограничивает конституционные права граждан

Владимир Зеленский на заседании с военными заслушал доклад Валерия Залужного по поводу разрешений для военнообязанных покидать пределы мест жительства. Президент обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Минобороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.

Президент поручил отменить принятый Генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны,

– сообщает издание.

Что этому предшествовало

Накануне в Генштабе ВСУ заявили, что военнообязанные мужчины в Украине не могут свободно ездить в другие области страны. Для этого необходимо получить соответствующее разрешение.

В то же время там объяснили, что требование не новое. Соответствующее ограничение регулирует норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", что действует с 1992 года. Поэтому украинцев призвали "не разгонять измену".

Следовательно, выезд без разрешения запрещается:

призывникам;

военнообязанным;

резервистам.

Они не имеют права покидать место жительства без разрешения руководителя Территориального центра комплектования и социальной поддержки. В Генштабе разработали Порядок предоставления разрешения гражданам Украины. Соответствующий документ предоставляется на срок от 30 дней до года. Все будет зависеть от категории военнообязанных.

Украинцы взбунтовались против такого решения. Часть из них отмечают, что это убьет экономику и будет мешать работать волонтерам. Позже у Залужного заявили, что речь идет только о тех, кто меняет место регистрации. Однако впоследствии в Генштабе сказали, что говорится о передвижении между областями. После этого в Верховную Раду внесли законопроект об отмене всех ограничений на передвижение военнообязанных в Украине.

Отметим, что сам президент Владимир Зеленский резко отреагировал на этот запрет и поручил Генштабу доложить ему о новых ограничениях на перемещение по стране военнообязанных.

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