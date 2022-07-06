Рішення він оголосив під час доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це інформує видання, посилаючись на власні джерела.

Важливо Обмеження виїзду з області: Зеленський просить не ухвалювати без нього рішень й чекає доповіді

Заборона обмежує конституційні права громадян

Володимир Зеленський на засіданні з військовими заслухав доповідь Валерія Залужного щодо дозволів для військовозобов'язаних покидати межі місць проживання. Президент звернув увагу на те, що суб'єктом формування державної політики в цьому питанні є Міноборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами.

Президент доручив скасувати ухвалений Генштабом порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни,

– повідомляє видання.

Що цьому передувало

Напередодні у Генштабі ЗСУ заявили, що військовозобов'язані чоловіки в Україні не зможуть вільно їздити в інші області країни. Для цього потрібно отримати відповідний дозвіл.

Водночас там пояснили, що вимога не є новою. Відповідне обмеження регулює норма Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", який чинний з 1992 року. Тому українців закликали "не розганяти зраду".

Відтак виїзд без дозволу забороняється:

призовникам;

військовозобов'язаним;

резервістам.

Вони не мають права покидати місце проживання без дозволу керівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У Генштабі розробили Порядок надання дозволу громадянам України. Відповідний документ надається на термін від 30 діб до року. Усе залежатиме від категорії військовозобов'язаного.

Українці збунтувалися проти такого рішення. Частина з них наголошують, що це вб'є економіку та заважатиме працювати волонтерам. Пізніше, у Залужного заявили, що мова йде лише про тих, хто змінює місце реєстрації. Однак згодом в Генштабі сказали що мовиться про пересування між областями. Після цього у Верховну Раду внесли законопроєкт про скасування всіх обмежень на пересування військовозобов'язаних в Україні.

Зауважимо, що сам же президент Володимир Зеленський різко відреагував на цю заборону і доручив Генштабу доповісти йому про нові обмеження на переміщення країною для військовозобов'язаних.

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