В ВСУ сообщили о том что военнообязанные смогут передвигаться между областями только при наличии специального разрешения. Интересно, что это правило действовало и раньше, но никто не понимает его трактовку.

Читайте также В Славянске и Краматорске нет угрозы создания котла, – Гармаш

Объяснение ситуации от военного руководства

Как сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам, информация о необходимости разрешения на выезд из области для резервистов, призывников и военнообязанных вызвала в обществе много споров, кто-то даже возмущался о введении ограничений.

По мнению Зеленского, главная причина такой реакции общества – непонимание ситуации и отсутствие детального объяснения относительно введения ограничений.

"Поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба, Главнокомандующему Вооруженных Сил доложить мне все детали во время завтрашнего очередного заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Я обещаю народу разобраться с этим. И прошу впредь Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее Генштаб сообщил, что призывники, резервисты и военнообязанные смогут выехать с территории области, где они зарегистрированы, только при наличии разрешения, которое можно получить в военкомате.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам