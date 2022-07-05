В ВСУ сообщили о том что военнообязанные смогут передвигаться между областями только при наличии специального разрешения. Интересно, что это правило действовало и раньше, но никто не понимает его трактовку.
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Объяснение ситуации от военного руководства
Как сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам, информация о необходимости разрешения на выезд из области для резервистов, призывников и военнообязанных вызвала в обществе много споров, кто-то даже возмущался о введении ограничений.
По мнению Зеленского, главная причина такой реакции общества – непонимание ситуации и отсутствие детального объяснения относительно введения ограничений.
"Поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба, Главнокомандующему Вооруженных Сил доложить мне все детали во время завтрашнего очередного заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Я обещаю народу разобраться с этим. И прошу впредь Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений", – сказал Зеленский.
Напомним, ранее Генштаб сообщил, что призывники, резервисты и военнообязанные смогут выехать с территории области, где они зарегистрированы, только при наличии разрешения, которое можно получить в военкомате.
Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам