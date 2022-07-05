Об этом 24 каналу рассказал украинский журналист Сергей Гармаш. По его словам, сейчас на этих территориях ВСУ имеют хорошие перспективы. Но, конечно, прогнозировать дальнейший ход боевых действий следует осторожно – много неизвестных нюансов.

Важно ВСУ отбили атаку врага возле Славянска, но тот пытается захватить Белогоровку

Надеюсь, что мы не дадим врагу реализовать основную политическую цель

Как пойдут боевые действия – многое зависит от количества техники и боеприпасов, которые сейчас находятся в пределах Краматорска, Славянска и ближних населенных пунктов.

Сергей Гармаш надеется, что украинские защитники не дадут врагу реализовать основную политическую цель – полноценную оккупацию территорий Луганской и Донецкой областей. Он ожидает, что этого не произойдет.

У меня есть основания надеяться, что действительно этого не произойдет. Видим, что в той же Марьинке или Авдеевке, которые являются пригородом Донецка, мы до сих пор остаемся. А часть Марьинки мы еще даже отбили. Оккупанты не смогли за 4 месяца взять эти населенные пункты, – подчеркнул Сергей Гармаш.

Он считает, что за 4 месяца полномасштабной войны украинские военные там еще окопались и приготовили дополнительные позиции для того, чтобы дать отпор врагу.

В Славянске и Краматорске нет угрозы котла, – Гармаш: смотрите видео

Напомним, украинские военные имеют успехи на разных участках фронта. К примеру, в Херсонской области ночью 5 июля защитники отбили атаку усиленного взвода врага. Оккупанты потеряли свой БТР-82. 2 вражеских захватчика удалось ликвидировать, еще 5 – получили ранения.

Вооруженные силы Украины используют эффективную тактику против российских оккупантов. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, ее уже начали изучать в разных армиях мира.

А в оккупированном Донецке – снова "хлопок". Украинские военные уничтожили эффектно взорвавшийся очередной вражеский состав боеприпасов.