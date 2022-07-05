Про це 24 каналу розповів український журналіст Сергій Гармаш. За його словами, наразі на цих територіях ЗСУ мають хороші перспективи. Але, звісно, прогнозувати подальший хід бойових дій варто обережно – є багато нюансів.

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Сподіваюся, що ми не дамо ворогу реалізувати основну політичну мету

Як підуть далі бойові дії – багато залежить від кількості техніки та боєприпасів, які зараз перебувають у межах Краматорська, Слов'янська та ближніх населених пунктів.

Сергій Гармаш сподівається, що українські захисники не дадуть ворогу реалізувати основну політичну мету – повноцінну окупацію територій Луганської та Донецької областей. Він очікує, що цього не станеться.

В мене є підстави сподіватися, що дійсно цього не відбудеться. Бачимо, що в тій же Мар'їнці чи Авдіївці, які є передмістям Донецька, ми досі залишаємося. А частину Мар'їнки ми ще й навіть відбили. Окупанти не змогли за 4 місяці взяти ці населені пункти,

– наголосив Сергій Гармаш.

Він вважає, що за 4 місяці повномасштабної війни українські військові ще більше там окопалися та приготували додаткові позиції для того, щоб дати відсіч ворогу.

У Слов'янську і Краматорську немає загрози котла, – Гармаш: дивіться відео

Нагадаємо, українські військові мають успіхи на різних ділянках фронту. До прикладу, на Херсонщині вночі 5 липня захисники відбили атаку посиленого взводу ворога. Окупанти втратили свій БТР-82. 2 ворожих загарбників вдалося ліквідувати, ще 5 – зазнали поранень.

Збройні Сили України використовують ефективну тактику проти російських окупантів. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, її вже почали вивчати у різних арміях світу.

А в окупованому Донецьку – знову "бавовна". Українські військові знищили черговий ворожий склад боєприпасів, який ефектно вибухнув.