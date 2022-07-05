Про це 24 каналу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Хоч в російських загарбників значно більше живої сили та техніки, але українським військовим вдається стримувати ворога.

Важливо Росія планувала у Лисичанську котел, ЗСУ не допустили цього, – Маляр

Тактика ЗСУ – це приклад для всього світу

Заступниця міністра оборони наголошує, що тактику Збройних Сил України у війні проти Росії вже вважають унікальною. Її вивчають за кордоном.

Ми всі свідомі й розуміємо, що в нас різні ресурсні обсяги. В нас і в Росії. Але ми при тому, що маємо менше ресурсів, здійснюємо потужний опір та завдаємо величезних втрат. І на сьогодні тактика, за якою воюють ЗСУ – це приклад для всього світу. Її зараз вивчають як унікальну, – наголошує Ганна Маляр.

Вона згадала про оборону Луганської області. На цей напрямок окупанти вкинули близько половини власної армії, яка перебуває в Україні. При цьому українські захисники довго тримали оборону Сєвєродонецька та Лисичанська і завдали ворогу колосальних втрат.

Російські пропагандисти вже розповідали, що скоро вони замкнуть "котел" поблизу Лисичанська. В їхніх ЗМІ постійно анонсували оточення на цьому напрямку. Але вони так і нічого не досягнули.

За словами Маляр, ЗСУ успішно виконали своє завдання у Сєвєродонецьку та Лисичанську – максимально стримували ворога, щоб він не перекинув свої сили на інші рубежі, а також завдали серйозних втрат. Надзвичайно важливо, що військові змогли уникнути оточення і успішно перемістилися на інші обладнані позиції.

Заступниця міністра оборони наголошує, що зараз не можна розслаблятися. Війна триває, і не варто очікувати від неї суцільного позитиву. Це – складне випробування, тому потрібно бути мужніми та стійкими і впевнено крокувати до перемоги.

Нагадаємо, раніше Ганна Маляр наголошувала, що не можна поширювати дані про гарячі точки війни до офіційних повідомлень від Генштабу чи Міноборони. Це може завадити проведенню військових операцій.

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