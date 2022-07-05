Об этом 24 каналу рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Хотя у российских захватчиков гораздо больше живой силы и техники, но украинским военным удается сдерживать врага.

Важно Россия планировала в Лисичанске котел, ВСУ не допустили этого, – Маляр о выходе из Лисичанска

Тактика ВСУ – это пример для всего мира

Замминистра обороны отмечает, что тактику Вооруженных сил Украины в войне против России уже считают уникальной. Ее изучают за границей.

Мы все осознаем и понимаем, что у нас разные ресурсные объемы. У нас и у России. Но мы при том, что имеем меньше ресурсов, оказываем мощное сопротивление и наносим огромные потери. И сегодня тактика, по которой воюют ВСУ – это пример для всего мира. Ее сейчас изучают как уникальную, – отмечает Анна Маляр.

Она упомянула об обороне Луганской области. На это направление, оккупанты бросили около половины находящейся в Украине собственной армии. При этом украинские защитники долго держали оборону Северодонецка и Лисичанская и нанесли врагу колоссальные потери.

Российские пропагандисты уже рассказывали, что скоро они замкнут котел вблизи Лисичанска. В их СМИ постоянно анонсировали оцепление на этом направлении. Но они так и ничего не добились.

По словам Маляр, ВСУ успешно выполнили свою задачу в Северодонецке и Лисичанске – максимально сдерживали врага, чтобы он перекинул свои силы на другие рубежи, а также нанесли серьезные потери. Очень важно, что военные смогли избежать окружения и успешно переместились на другие оборудованные позиции.

Заместитель министра обороны отмечает, что сейчас нельзя расслабляться. Война продолжается и не стоит ожидать от нее сплошного позитива. Это сложное испытание, поэтому нужно быть мужественными и устойчивыми, и уверенно шагать к победе.

Напомним, ранее Анна Маляр отмечала, что нельзя распространять данные о горячих точках войны до официальных сообщений от Генштаба или Минобороны. Это может помешать проведению военных операций.

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