Пожвавішали бойові дії зараз на Слов'янському напрямку. У вечірньому зведенні Генштабу за 5 липня опублікували останні дані.

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Ворог хоче мати краще тактичне становище

За даними Генштабу, на Слов'янському напрямку загарбники намагаються покращити тактичне становище своїх підрозділів.

Також наші сили зафіксували обстріли з артилерії біля Дібровного, Долини та Адамівки. Ворожі штурмові дії в районі Краснопілля наші ЗСУ успішно відбили.

Точаться запеклі бої й на Донецькому напрямку. Основні зусилля ворог зосереджує на тому, щоб взяти під контроль дорогу Бахмут – Лисичанськ. Також окупанти пробують захопити населений пункт Білогорівка.

Ситуація на фронті

Наші воїни продовжують свої успіхи на Херсонщині. Вночі 5 липня українські захисники відбили контратаку посиленого взводу противника на Херсонщині. Зокрема, біля Лозового. Окупанти зазнали краху і втратили БТР-82. Двоє росіян загинули, ще 5 – зазнали поранення.

Як зазначала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Збройні Сили України використовують ефективну тактику проти окупантів. Її вже вивчають в інших арміях світу. Хоч у російських загарбників значно більше живої сили та техніки, але українським військовим вдається стримувати ворога.

Також Маляр розповідала, чому Збройні Сили України вимушено відійшли від Лисичанська. Це було для того, щоб зберегти життя захисникам та не допустити оточення наших воїнів армією противника.

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