Впоследствии объяснили, что имели в виду получение разрешения не всегда, а только когда упорядочивают учет лиц, меняющих место жительства. А Валерий Залужный опубликовал порядок предоставления соответствующего разрешения.

К теме Залужный опубликовал порядок предоставления разрешения на выезд для военнообязанных

Кому нельзя, а кому разрешают выезжать

Разрешение на выезд не дают украинцам, исключенным из военного учета. Основанием на выезд для них является запись или отметка об исключении с военного учета в военном билете.

Не дают разрешения тем, кто едет в командировку и военнообязанными забронированными в период мобилизации и военное время при наличии паспорта гражданина Украины, военного билета, удостоверение об отсрочке от призыва на военную службу на период мобилизации и военное время или заверенного руководителем ТЦК и СП выписки из приказа Министерства экономики Украины и командировочное удостоверение.

Также не дают такого разрешения для призывников, военнообязанных и резервистов, снятых с военного учета, выбывающих в другую местность Украины к новому месту жительства. Основанием для их выезда является соответствующая отметка о снятии с военного учета.

Руководитель ТЦК и СП позволяет выезжать призывникам, которым предоставили отсрочку. Военнообязанные и резервисты, которые не подлежат призыву на момент мобилизации и забронированным лицам на данный момент. Также остальным резервистам могут разрешить выезд по определенным уважительным причинам.

Что известно о разрешении на выезд для военнообязанных

Украинцев такое сообщение от Генштаба возмутило. Люди стали писать свои мысли в соцсетях. В частности, что может начаться хаос, пострадает экономика и прочее. В ВСУ сразу же принялись объяснять и успокаивать.

Известно, что сейчас идет процесс усовершенствования уже действующей нормативно-правовой базы. Такая норма уже заложена в законе Украины об общем военном долге и военной службе, который действовал еще с 1992 года. То есть такая норма уже была заложена. Однако для выполнения этой нормы в рамках нормирования этого процесса Генеральный штаб отработал соответствующий перечень. Раньше ограничений не было, но сейчас идет война.

Выяснилось, что передвижение не всегда означает необходимость получения специальных разрешений. Генштаб имел в виду упорядочение учета лиц, меняющих место жительства. Все по одобренным ранее законам и ничего нового здесь нет.

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