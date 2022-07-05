Главнокомандующий Валерий Залужный опубликовал алгоритм того, как получить такое разрешение. Также рассказал, кто это может сделать.

Кто может дать разрешение на выезд

Как пояснил Залужный, такие полномочия у руководителя районного или городского территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на военном учете. Такое разрешение является основанием для выезда. В постановлении Залужного говорится:

"Место пребывания на воинском учете определяет соответствующая отметка в удостоверении о приписке к призывному участку, военном билете лица рядового, сержантского и старшинского состава, офицера запаса и во временном удостоверении военнообязанного. Также разрешение для выезда военнообязанным, забронированным за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, за предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и военного времени может предоставлять руководитель ТЦК и СП, который оформлял удостоверение об отсрочке от призыва на военную службу на период мобилизации и военного времени или удостоверял соответствующую выписку из приказа Министерства экономики Украины".