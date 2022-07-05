Напоминание Генштаба о норме закона, которая действует еще с 1992 года, прокомментировала советница по юридическим вопросам главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Евгения Рябека.
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Украинцы неправильно поняли сообщение Генштаба
По словам Рябеки, в сообщении Генштаба говорится только об упорядочении учета лиц, меняющих место жительства.
То есть это происходит по тем законам, которые у нас уже давно были приняты. Лицо, меняющее место жительства, должно было обратиться к тому времени в военкомат, а сегодня в центр военного комплектования, сняться с учета и поехать стать на учет в новом месте,
– объяснила юрист.
То есть, нового правила нет. Рябека отметила, что, вероятно, опубликованный документ несколько непонятно написали, и это запутало украинцев. Однако его цель – упорядочить учет.
"Это больше внутренний документ, но сообщество толкует его так, как кто понял", – предположила Рябека.
Она подчеркнула, что для выезда из села, города или области военнообязанным не нужно брать никакого разрешения.
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Рябека добавила, что 5 июля еще состоятся совещания, чтобы юридически упорядочить этот документ, внести поправки и сделать его более понятным.
Никто не желает остановить экономику, бизнес. То есть такой цели не ставилось,
– подчеркнула советница главнокомандующего ВСУ.
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Что этому предшествовало
- 5 июля Генштаб напомнил, что законодательство Украины запрещает выезд военнообязанных с места жительства без разрешения руководителя соответствующего ТЦК.
- Разрешение на это выдают на срок от 30 суток до 1 года.
- Украинцы очень возмутились из-за этого. Они заявили, что бизнесу и волонтерам в таких условиях будет сложно функционировать. В ответ нардепы пообещали нормировать вопросы.
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