Нагадування Генштабу про норму закону, яка діє ще з 1992 року, прокоментувала радниця з юридичних питань головнокомандувача Збройних Сил України Євгенія Рябека.

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Українці неправильно зрозуміли допис Генштабу

За словами Рябеки, у повідомленні Генштабу мовиться лише про впорядкування обліку осіб, які змінюють місце проживання.

Тобто це відбувається за тими законами, які в нас уже давно були ухвалені. Особа, яка змінює місце проживання, повинна була звернутися на той час у військкомат, а сьогодні до центра військового комплектування, знятися з обліку і поїхати стати на облік в новому місці,

– пояснила юристка.

Тобто нового правила немає. Рябека зазначила, що, ймовірно, опублікований документ дещо незрозуміло написали й це заплутало українців. Однак його мета – впорядкувати облік.

"Це більше внутрішній документ, але спільнота тлумачить його так, як хто зрозумів", – припустила Рябека.

Вона наголосила, що для виїзду з села, міста чи області військовозобов'язаним не треба брати ніякого дозволу.

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Рябека додала, що 5 липня ще відбудуться наради, щоб юридично впорядкувати цей документ, внести поправки і зробити його зрозумілішим.

Ніхто не хоче зупинити економіку, бізнес. Тобто такої мети не ставилось,

– наголосила радниця головнокомандувача ЗСУ.

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Що цьому передувало

5 липня Генштаб нагадав, що законодавство України забороняє виїзд військовозобов'язаних з місця проживання без дозволу керівника відповідного ТЦК.

Дозвіл на це видають терміном від 30 діб до 1 року.

Українці дуже обурилися через це. Вони заявили, що бізнесу та волонтерам в таких умовах буде складно функціонувати. У відповідь нардепи пообіцяли внормувати питання.

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