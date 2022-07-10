Об этом в эфире общеукраинского информационного марафона глава МВД Денис Монастырский, передает 24 канал.

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По мнению Монастырского, мобилизация в Украине должна производиться добровольно. Однако не все люди хотят по закону встать на учет. Именно поэтому участились случаи вручения повесток в различных общественных местах.

В то же время он подчеркнул, что позиция президента Украины по военнообязанным максимальная прозрачная – их не планируют ограничивать в передвижении. Отметим, что недавно Владимир Зеленский выступил против запрета перемещения военнообязанных мужчин по Украине без специальных разрешений. Украинский лидер отдал приказ отменить это требование.

Президент обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе Минобороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.

Что этому предшествовало

В Генштабе ВСУ заявили, что военнообязанные мужчины на Украине не смогут свободно ездить в другие области страны. Для этого необходимо получить соответствующее разрешение.

В то же время там объяснили, что требование не новое. Соответствующее ограничение регулирует норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", действующему с 1992 года. Поэтому украинцев призвали "не разгонять измену".

Украинцы взбунтовались против такого решения. Часть из них отмечают, что это убьет экономику и мешает работать волонтерам. Позже у Залужного заявили, что речь идет только о тех, кто меняет место регистрации. Однако впоследствии в Генштабе сказали, что речь идет о передвижении между областями. После этого в Верховную Раду внесли законопроект об отмене всех ограничений на передвижение военнообязанных в Украине.

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