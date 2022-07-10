Вооруженные Силы Украины не будут проводить мобилизацию женщин. Сейчас нет такой необходимости, и вряд ли она возникнет в будущем.

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Принудительной мобилизации женщин не будет

Глава ОО "Ассоциация Политических Наук" Дмитрий Сильченко в интервью 24 каналу подчеркнул, что у ВСУ нет проблем и живой силой. Многие мужчины готовы приступить к обороне своего государства, поэтому выдумки российских пропагандистов снова потерпели фиаско.

Единственная проблема, над решением которой ВСУ с партнерами уже работают, это наличие необходимого количества вооружения и подготовка новобранцев, которая тоже требует значительного ресурса.

Поэтому о принудительной мобилизации женщин в армию речь пока не идет. А учитывая тенденцию к уменьшению интенсивности боевых действий – речь не пойдет об этом и в ближайшем будущем,

– сказал Сильченко.

Вместе с тем он добавил, что в перспективе Украине следует готовиться к системной военной подготовке как мужчин, так и женщин. Наше государство уже создает профессиональную армию и преодолевает барьеры, мешающие ее развитию.

В Минобороны также отмечали, что никакой необходимости мобилизовать женщин пока не существует, но возможна мобилизация по наиболее дефицитным военным специальностям.

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