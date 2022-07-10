Збройні Сили України не будуть проводити мобілізації жінок. Зараз немає такої потреби, й навряд чи вона виникне в майбутньому.

Читайте до теми Мобілізація жінок: все, що потрібно про це знати та до чого варто готуватися

Примусової мобілізації жінок не буде

Голова ГО "Асоціація Політичних Наук" Дмитро Сільченко в інтерв'ю 24 каналу підкреслив, що ЗСУ не мають проблем і живою силою. Багато чоловіків готові стати до оборони своєї держави, тому вигадки російських пропагандистів знову зазнали фіаско.

Єдина проблема, над вирішенням якої ЗСУ з партнерами вже працюють, це наявність необхідної кількості озброєння та підготовка новобранців, яка теж потребує значного ресурсу.

Тому про примусову мобілізацію жінок до армії наразі не йдеться. А з огляду на тенденцію до зменшення інтенсивності бойових дій – не йтиметься про це й у найближчому майбутньому,

– сказав Сільченко.

Разом з тим він додав, що в перспективі Україні варто готуватися до системного військового вишколу як чоловіків, так і жінок. Наша держава вже створює професійну армію та долає бар'єри, які заважають її розвитку.

У Міноборони також наголошували на тому, що жодної потреби мобілізувати жінок наразі не існує, але можлива мобілізація за найбільш дефіцитними військовими спеціальностями.

Дивіться також – Україна проводить укріплення кордону з білоруссю, звідки існує загроза нападу: відео