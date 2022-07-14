В Генштабе объяснили это решение тем, что "нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете".

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В настоящее время от общего количества мобилизованных женщин составляют 1%

Во время общей мобилизации во время полномасштабной войны с россией на военную службу в ВСУ и другие военные формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных.

Обратите внимание! Здесь говорится именно о военнообязанных женщинах без военной профессии по запасу. По состоянию на декабрь 2021 года 22% всего личного состава ВСУ страны составляли женщины. Подавляющее большинство из них имели именно военную профессию. Точной статистики по количеству девушек в ВСУ во время полномасштабной войны в добровольческих батальонах и силах терробороны нет. Но, по оценкам общественной организации "Женское ветеранское движение", общая численность защитниц возросла.

Согласно сообщению Генштаба, большинство мобилизованных женщин назначили на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и кухарок. В Вооруженных Силах остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям.

Таким образом, опыт развертывания воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований до полных штатов военного времени доказывает, что в государстве на сегодняшний день нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете,

– говорится в сообщении Генштаба.

Женщины будут становиться на военный учет только добровольно

Пересмотрев свои потребности и рассмотрев предложения, Главное управление персонала Генерального штаба ВСУ решило, что женщины будут вставать на военный учет военнообязанных только с их согласия.

Также предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в военный учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве,

– добавили в Генштабе.

Каким женщинам будут предлагать стать на военный учет

На военный учет будут предлагать стать женщинам по определенному перечню специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям:

Химия, химические технологии и инженерия; биология;

Телекоммуникации и радиотехника;

Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

Метрология и информационно-измерительная техника;

Науки о Земле, географии, физике и астрономии;

Пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;

Обеспечение войск, вооружения и военной техники, технологии легкой промышленности;

Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;

Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

Издательство и полиграфия;

Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

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