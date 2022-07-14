В Генштабе объяснили это решение тем, что "нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете".

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В настоящее время от общего количества мобилизованных женщин составляют 1%

Во время общей мобилизации во время полномасштабной войны с россией на военную службу в ВСУ и другие военные формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных.

Согласно сообщению Генштаба, большинство мобилизованных женщин назначили на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и кухарок. В Вооруженных Силах остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям.

Таким образом, опыт развертывания воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований до полных штатов военного времени доказывает, что в государстве на сегодняшний день нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете,
– говорится в сообщении Генштаба.

Женщины будут становиться на военный учет только добровольно

Пересмотрев свои потребности и рассмотрев предложения, Главное управление персонала Генерального штаба ВСУ решило, что женщины будут вставать на военный учет военнообязанных только с их согласия.

Также предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в военный учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве,
– добавили в Генштабе.

Каким женщинам будут предлагать стать на военный учет

На военный учет будут предлагать стать женщинам по определенному перечню специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям:

  • Химия, химические технологии и инженерия; биология;
  • Телекоммуникации и радиотехника;
  • Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;
  • Метрология и информационно-измерительная техника;
  • Науки о Земле, географии, физике и астрономии;
  • Пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;
  • Обеспечение войск, вооружения и военной техники, технологии легкой промышленности;
  • Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
  • Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
  • Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
  • Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;
  • Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;
  • Издательство и полиграфия;
  • Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

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