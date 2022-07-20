Осужденных за уклонение не снимают с военного учета

Роман Лихачев из волонтерского движения "Адвокаты ВСУ" разъяснил, что для нарушителей не предусмотрена отсрочка от мобилизации. Тех, кого осудили по статье "Уклонение от призыва по мобилизации", не снимают с военного учета.

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Следовательно, мужчины, которые проигнорировали повестки в военкомат, после привлечения к уголовной ответственности могут подлежать мобилизации и повторно получить повестки.

Статья Уголовного кодекса за "уклонение" от мобилизации наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Адвокат Роман Лихачев сообщил, что в Едином реестре судебных решений на 15 июля уже есть 8 приговоров по этой статье. 5 судебных приговоров было вынесено в Закарпатье и еще по одному в Волынской, Львовской и Сумской областях. Каждому из обвиняемых суд назначил наказание с испытательным сроком от 1 до 3 лет.

В Украине идет мобилизация: что известно

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине до 23 августа объявлено военное положение и мобилизация. Во время военного положения военнообязанным мужчинам в возрасте 18 – 60 лет запрещено выезжать за границу. В настоящее время эта норма не регулируется законом. Депутаты Верховной Рады хотят законом запретить выезд мужчин во время военного положения.

В МВД информировали, что более 3 миллионов граждан Украины состоят на военном учете не по месту жительства, что является нарушением. За неявку в военкомат военнообязанный, которому вручили повестку, может получить штраф или реальный срок заключения.

В Украине появилась петиция о запрещении выдавать повести в общественных местах. Она собрала необходимые 25 тысяч подписей, потому ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

В ВСУ объяснили, что вручение повесток в общественных местах гораздо эффективнее. Также там заверили, что вручение повестки предполагает уточнение данных, а не мобилизацию на фронт.

В настоящее время мобилизационные планы в западных областях больше, чем в других регионах Украины. В ВСУ заявили, что это связано с тем, что в западных регионах сейчас проживает больше граждан, поэтому и мобилизационные планы там больше.

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