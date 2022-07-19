Утверждают, что самые высокие шансы получить повестку – ночные рейды. Кстати, повестки могут раздаваться в общественных местах, поскольку это позволяет законодательство.

Кстати "Получил повестку и не явился": какими будут последствия

Где получали повестки

Журналисты пишут, что за один ночной рейд по столичным клубам полиция вместе с военными вручили более 200 повесток.

  • Кроме того, в "рейтинге" оказались блокпосты и так называемые "экзотические места и способы". СМИ пишут, что кроме пляжей повестки якобы можно получить и в очереди на АЗС и в магазинах.
  • Некоторым повестки посылали якобы через смс и в телеграме.
  • Во Львове – раздавали в церквях.
  • На Западе повестки выписывали тем, кто незаконно пытался скрыться из страны.

К слову, на сайте президента есть петиция о "запрещении раздачи повесток в общественных местах". Ее поддержали почти 25 тысяч граждан.

Может заинтересовать – В МВД рассказали, что нужно знать о вручении повесток: видео