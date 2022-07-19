Стверджують, що найвищі шанси отримати повістку – нічні рейди. До речі, повістки можуть роздавати в громадських місцях, оскільки це дозволяє законодавство.

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Де отримували повістки

Журналісти пишуть, що за один нічний рейд столичними клубами поліція разом з військовими вручили понад 200 повісток.

Крім того, у "рейтингу" опинились блокпости і так звані "екзотичні місця і способи". ЗМІ пишуть, що, окрім пляжів, повістки нібито можна отримати і черзі на АЗС та в магазинах.

Декому повістки надсилали нібито через смс та в телеграмі.

У Львові – роздавали у церквах.

На Заході повістки виписували тим, хто незаконно намагався втекти з країни.

До слова, на сайті президента є петиція про "заборону роздачі повісток в громадських місцях". Її наразі підтримали майже 25 тисяч громадян.

Зверніть увагу! Вручення повістки не означає негайний призов до армії. Її видають, щоб людина прийшла до Територіального центру комплектування, де уточнять її військово-облікові дані та стан здоров'я.

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