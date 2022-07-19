Стверджують, що найвищі шанси отримати повістку – нічні рейди. До речі, повістки можуть роздавати в громадських місцях, оскільки це дозволяє законодавство.
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Де отримували повістки
Журналісти пишуть, що за один нічний рейд столичними клубами поліція разом з військовими вручили понад 200 повісток.
- Крім того, у "рейтингу" опинились блокпости і так звані "екзотичні місця і способи". ЗМІ пишуть, що, окрім пляжів, повістки нібито можна отримати і черзі на АЗС та в магазинах.
- Декому повістки надсилали нібито через смс та в телеграмі.
- У Львові – роздавали у церквах.
- На Заході повістки виписували тим, хто незаконно намагався втекти з країни.
До слова, на сайті президента є петиція про "заборону роздачі повісток в громадських місцях". Її наразі підтримали майже 25 тисяч громадян.
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