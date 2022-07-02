Могут ли мобилизовать человека, имеющего отсрочку

Адвокат Андрей Новак подчеркнул, что подобные ситуации, когда повестку получает человек, имеющий отсрочку от мобилизации, действительно бывают. Это случается, потому что военкомат владеет старыми данными о человеке. В таком случае вам нужно сообщить в военкомат об изменении своего статуса.

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В этом нет вины военкомата

Проблема кроется не в том, что военкомы злые и плохие, а в том, что люди не выполняют требования законодательства, не сообщают в военкоматы об изменении своего статуса. Потому что военкомат не знает о человеке ничего, кроме того, что записано в его личном деле,

– подчеркнул адвокат.

По словам адвоката, повестка могла быть выписана еще на человека тогда, когда он окончил школу или университет.

"То есть на тот момент парень был абсолютно здоров, холост, без детей, у родителей не было болячек, болезней или инвалидности. Когда началась война, оказывается, что у человека уже трое детей, или группа инвалидности, у родственников группа инвалидности, а военкомат про это не знает – ему об этом никто не сообщал", – объяснил Андрей Новак.

Эксперт призвал не поднимать панику, если такая ситуация произошла, а просто прийти в военкомат с документами, подтверждающими право на отсрочку.

Почему добровольцам отказывают в мобилизации

Другой вопрос, который интересует многих украинцев, почему повестки выдают людям, имеющим основания для отсрочки от службы, в то время как многим добровольцам говорят о том, что в них пока нет необходимости.

Адвокат Андрей Новак аргументировал это наличием "мобилизационного плана" в каждой области.

То есть у каждого региона от Генштаба есть свои мобилизационные планы, мобилизационные задачи – сколько людей необходимо мобилизовать.

Данная информация закрыта, и мы не знаем, возможно, именно Генштаб дал команду в определенном регионе мобилизовать определенное количество человек. В других регионах действительно может этого не быть. Мы этого не знаем. Еще я думаю, что здесь действительно больше самоуправства местных военкомов,

– сказал Новак.

Он также подчеркнул, что на такую деятельность местных руководителей по мобилизации можно повлиять с помощью жалоб.

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Мобилизация в Украине: коротко

Президент Владимир Зеленский 25 мая 2022 года продлил срок проведения общей мобилизации еще на 90 суток.

В Минобороны 17 июня подчеркнули, что, пока в стране объявлено военное положение, мобилизация будет продолжаться столько, сколько это необходимо.

В условиях военного положения вручить повестку могут как сотрудники военкомата, а теперь "территориального центра комплектования и социальной поддержки", так и представители органов местного самоуправления или органов внутренних дел.

Сам факт получения повестки не означает, что вас отправят в зону боевых действий, однако такая вероятность сохраняется.

В период действия военного положения не могут призвать в армию лиц, имеющих некоторые болезни. Список заболеваний прописан в законе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

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