Про це розповів 16 липня начальника Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ полковник Роман Горбач. Він пояснив, як саме може відбуватися делегування таких повноважень.

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Хто може вручати повістки

Службовець відповів на основні та найпоширеніші питання про повістки військовозобов'язаним. Він акцентував на тому, що за законом справді може заповнювати повістку взагалі не працівник територіального центру комплектування.

Зразок повістки визначений у постанові Кабміну. Там вказано, що повістку можуть підписати керівник установи, керівник селищної ради та інші посадові особи. Це можуть бути й інші працівники адміністрацій або уповноважені працівники підприємств,

– сказав полковник.

Він додав, що військовий комісар же може видати розпорядження, в якому вказує строки та прізвища військовозобов'язаних. Таким чином згадані посадові особи повинні вручити повістки, якщо мають таку можливість.

Відповідь на головні питання про повістки: дивіться відео

Важливо – можуть скасувати вручання повісток у громадських місцях: дивіться відео