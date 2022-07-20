Верховна Рада внесла деякі зміни у закони про трудові відносини. Згідно з ними щодо мобілізованих працівників вступлять в дію нові правила.

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Що змінив та що залишив новий закон

Згідно з із законопроєктом №7251, роботодавець тепер не має зберігати середній заробіток тих працівників, які були призвані на військову службу. Разом з тим закон гарантує мобілізованим працівникам, що роботодавець збереже їхню посаду та чинне робоче місце, як це було раніше.

Також раніше повідомлялося, що зарплату мобілізованим працівникам підприємств будуть платити з держаного бюджету.

Війна росії з Україною: останні події

російські окупанти не припиняють наступальних дій на Сході та спроб втримати свої позиції на Півдні. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про фактори, від яких буде залежати тривалість активних бойових дій.

Ворог останнім часом завдавав дуже важких ударів по Нікополю з тимчасово окупованого Енергодара. ЗСУ помстилися окупантам дуже влучним ударом по скупченню їхніх солдатів та техніки.

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