Верховна Рада внесла деякі зміни у закони про трудові відносини. Згідно з ними щодо мобілізованих працівників вступлять в дію нові правила.

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Що змінив та що залишив новий закон

Згідно з із законопроєктом №7251, роботодавець тепер не має зберігати середній заробіток тих працівників, які були призвані на військову службу. Разом з тим закон гарантує мобілізованим працівникам, що роботодавець збереже їхню посаду та чинне робоче місце, як це було раніше.

Також раніше повідомлялося, що зарплату мобілізованим працівникам підприємств будуть платити з держаного бюджету.

Війна росії з Україною: останні події

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