Ворог не припиняє обстрілів мирних українських міст. Ворог дуже сподівається завдати втрат населенню та зруйнувати цивільну інфраструктуру.

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Влучний удар ЗСУ по скупченню російських окупантів

російські окупанти останнім часом почали дуже інтенсивно обстрілювати Нікополь з території тимчасово окупованого Енергодара. Внаслідок атак ворога є загиблі та поранення, також окупанти завдали місту великих руйнувань.

Колишній депутат, куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник повідомив про те, що відповідь наших героїв не забарилася.

Сьогодні щось дуже точно прилетіло у відповідь. Точково, влучно, прямо у скупчення росіян і їхньої техніки. Дякую всім причетним!

– написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Відео удару та інформація про атаку ЗСУ

У СтратКомі ЗСУ повідомили про те, що завдали удару по скупченню російських військових, які не перебували на території ЗАЕС. російська пропаганда намагається розігнати брехню про удар героїв по блоку атомної станції, але відео з території ЗАЕС яскраво спростовує брехню ворожих "медіа".

Також наші герої повідомили про те, що поцілили у ворога зброєю, про яку росіяни навіть мріяти не могли, і вона дістане окупантів у всіх точках України.

"Бавовна" для окупантів в Енергодарі: відео

Війна росії з Україною: останні новини

Допомога ЗСУ від іноземних партнерів щораз зростає. Литва оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до нього увійдуть М113, М577, боєприпаси для підготовки резерву тощо.

російські окупанти на кількох напрямках намагалися проводити штурмові дії. Їм вдалося досягнути лише поповнення їхньої авдиторії на концерті Кобзона.

Дивіться відео до теми – в окупованому Енергодарі пролунали гучні вибухи