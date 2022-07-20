Найактивніші бойові дії відбуваються на Донбасі, однак обстріли є на всіх напрямках. У Генштабі ЗСУ розповіли про загальну ситуацію на фронті.

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ЗСУ відбивали штурми окупантів

На Слов'янському напрямку ворог відкривав вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії у районах Долини, Богородичного, Костянтинівки, Гусарівки, Великої Комишувахи, Покровського. Українські воїни знову успішно відбили штурм в районі Богородичного.

На Краматорському напрямку росіяни обстрілювали із артилерії райони Краматорська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Ба більше, вони завдали ракетно-авіаційних ударів поблизу Краматорська та Слов’янська. росіяни намагались штурмувати Григорівку та Спірне. Однак зазнали втрат та відійшли.

росіяни намагались штурмувати Григорівку та Спірне. Однак зазнали втрат та відійшли. Загарбники хочуть створити сприятливі умови, щоб захопити Бахмут та територію Вуглегірської ТЕС. Вони вели обстріли районах населених пунктів Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Весела Долина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк та інших. Вдарили по Покровському. Штурмували у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС. Там йдуть бої.

Загалом росіяни продовжують обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Зелене Поле, Новоукраїнка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Преображенка, Залізничне, Кам’янське. Авіаудари були біля Авдіївки, Кам’янського та Новоандріївки.

Окупанти провалили розвідку боєм

Росіяни вчергове намагались вести розвідку боєм в районі Новоселівки Другої. Спробу окупанти знову провалили, зазнали втрат та відійшли. Така ж доля спіткала ворожі підрозділи, що наступали у напрямку Микільського та Новомихайлівки.

Обстріли не припиняються і на Харківському напрямку. Зокрема, поблизу Старого Салтова, Петрівки, Руських Тишків, Печенігів, Циркунів, Питомника, Дементіївки та Коробочкиного. До слова, окупанти безуспішно намагались просунутися в напрямку селища Питомник.

На Півдні росіяни намагаються стримувати наступ ЗСУ

Так, на Південнобузькому напрямку ворог спрямовує сили, щоб не допустити просування наших військ вглиб тимчасово зайнятої території. Веде інтенсивну розвідку безпілотниками.

Крім того, росіяни обстрілюють мирні селища. Під вогнем опинились: Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Велике Артакове, Лозове, Широке, Квітневе, Любомирівка, Березнегувате, Котляреве, Степова Долина, Нова Зоря, Лупареве та низка інших. Також ворог завдав ракетно-авіаційних ударів біля Мурахівки та Новогригорівки.

На північному кордоні – без змін

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не помітили. Однак росіяни обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони Миколаївки, Волфиного, Павлівки та Уланового, що у Сумській області.

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