Враг не прекращает обстрелы мирных украинских городов. Враг очень надеется нанести потери населению и разрушить гражданскую инфраструктуру.
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Точный удар ВСУ по скоплению российских оккупантов
российские оккупанты в последнее время начали очень интенсивно обстреливать Никополь с территории временно оккупированного Энергодара. В результате атак врага есть погибшие и раненые, также оккупанты нанесли городу большие разрушения.
Бывший депутат, куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник сообщил о том, что ответ наших героев не заставил себя ждать.
Сегодня что-то очень точно прилетело в ответ. Точечно, точно, прямо в скопление россиян и их технику. Спасибо всем причастным!
– написал он на своей странице в фейсбуке.
Видео удара и информация об атаке ВСУ
В СтратКоме ВСУ сообщили о том, что нанесли удар по скоплению российских военных, которые не находились на территории ЗАЭС. российская пропаганда пытается разогнать ложь об ударе героев по блоку атомной станции, но видео с территории ЗАЭС ярко опровергает ложь вражеских "медиа".
Также наши герои сообщили о том, что попали во врага оружием, о котором россияне даже мечтать не могли, и оно достанет оккупантов во всех точках Украины.
"Хлопок" для оккупантов в Энергодаре: видео
Война россии с Украиной: последние новости
- Помощь ВСУ от иностранных партнеров все увеличивается. Литва объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в него войдут М113, М577, боеприпасы для подготовки резерва.
- российские оккупанты на нескольких направлениях пытались проводить штурмовые действия. Им удалось добиться только пополнения их аудитории на концерте Кобзона.
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