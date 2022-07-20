Новый пакет военной помощи Украине от Литвы
Литва с начала полномасштабного вторжения России в Украину выражает поддержку – передает оружие. Министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что его страна подготовила новый пакет военной помощи для Украины.
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Литва передаст Украине дополнительные бронетранспортеры M113 и M577, а также боеприпасы.
В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную помощь: М113, М577, боеприпасы для подготовки резерва и другую необходимую поддержку,
– написал он.
Глава Минобороны Литвы добавил, что его страна предлагает организовать широкомасштабную военную подготовку для ВСУ. Литва готова обучать военных полицейских и специалистов по разминированию.
Какую военную помощь Литва уже предоставила
Министр напомнил, что Литва уже предоставила Украине:
- партию M113;
- переносные противовоздушные системы Stinger;
- противотанковые средства;
- бронежилеты и каски;
- 120-мм минометы;
- стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, радары наблюдения, грузовики, внедорожники;
- ударный беспилотник Bayraktar TB2 с боеприпасами, купленный на деньги, собранные литовцами.
В общей сложности военная помощь Литвы уже составляет 123 миллиона долларов.