Новый пакет военной помощи Украине от Литвы

Литва с начала полномасштабного вторжения России в Украину выражает поддержку – передает оружие. Министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что его страна подготовила новый пакет военной помощи для Украины.

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Литва передаст Украине дополнительные бронетранспортеры M113 и M577, а также боеприпасы.

В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную помощь: М113, М577, боеприпасы для подготовки резерва и другую необходимую поддержку,

– написал он.

Глава Минобороны Литвы добавил, что его страна предлагает организовать широкомасштабную военную подготовку для ВСУ. Литва готова обучать военных полицейских и специалистов по разминированию.

Какую военную помощь Литва уже предоставила

Министр напомнил, что Литва уже предоставила Украине: партию M113;

переносные противовоздушные системы Stinger;

противотанковые средства;

бронежилеты и каски;

120-мм минометы;

стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, радары наблюдения, грузовики, внедорожники;

ударный беспилотник Bayraktar TB2 с боеприпасами, купленный на деньги, собранные литовцами. В общей сложности военная помощь Литвы уже составляет 123 миллиона долларов.