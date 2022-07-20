Выбитые окна в домах, сорванные крыши, отсутствие коммуникаций и водоснабжения и разрушенные российскими обстрелами дома – возможно, для россиян такая картина является вполне нормальным положением вещей. Однако, несмотря на все сложности, украинцы взялись восстанавливать свои дома. Как это происходит – узнавал сайт 24 канала.

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Кто восстанавливает населенные пункты после оккупации

На фоне сложившейся в Украине ситуации создаются целые волонтерские движения, которые помогают жителям устранять последствия присутствия россиян в населенных пунктах. Волонтерское объединение "Добробат" – одно из таких. Или, как они себя называют – "Добровольческий строительный батальон".

"Добровольческий строительный батальон" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Сила украинцев – в единстве

Уже тысячи волонтеров со всей страны взяли в руки молотки, перфораторы и другие строительные инструменты.

Постепенно мы очищаем наши города от захватчиков, и уже сейчас мы начинаем восстанавливаться, чтобы стать еще лучше и сильнее,

– отметили основатели Добробата.

Журналистам сайта 24 канала удалось увидеть своими глазами работу волонтеров в почти разбитом селе Ягодное на Черниговщине.

Деоккупированное село постепенно возвращается к жизни / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Основатели понимают, что люди финансово истощены, поэтому создали разные креативные подходы в привлечении материальной поддержки для строительства. "Добробат" заручился поддержкой многих звезд для поддержки проекта. Среди них: группа KAZKA, ведущий Владимир Остапчук, Анатолий Анатолич, Ольга Сумская и многие другие.

Их не сотни – их тысячи

Нам удалось пообщаться с одним из амбасадоров проекта – Владимиром Остапчуком. Ведущий рассказал, что информационная поддержка, особенно от медийных личностей, очень важна. В том числе и от него, человека, обладающего большой англоязычной аудиторией после "Евровидения".

Очень важно донести для наших иностранных партнеров и спонсоров, что, несмотря на войну, есть регионы, которые нужно восстанавливать. Хотя сейчас лето и мы стоим на жаре +35, я просто с ужасом понимаю, что будет зимой. Потому что здесь вообще нет никаких коммуникаций, в таких местностях как Ягодное Черниговской области. Их (таких населенных пунктов – 24 канал) не сотни – их тысячи. Очень важно понимать это сейчас и сейчас помогать. Все донатят на ВСУ, на гуманитарную помощь переселенцам, но почему-то такие крутые инициативы как "Добробат", где нужно восстанавливать и помогать людям, они почему-то на втором плане. Поэтому важно это все распространять,

– добавил ведущий.

Владимир Остапчук – амбасадор "Добробата" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Основатель "Добробата", экс-советник министра внутренних дел Виктор Андрусив рассказал, что проект удалось реализовать благодаря духу народа.

В настоящее время согласились более 30 тысяч волонтеров. Однако пока организация не может физически привлечь их всех. Поскольку есть проблема с логистикой и горючим. Виктор Андрусив надеется, что скоро удастся увеличить свои возможности. Поскольку только благодаря желанию украинцев помогать друг другу этот проект стал возможным.

По словам Андрусива, никто не получает оплаты. Каждый выбирает время, которое готов этому уделить. Кто приезжает на неделю, кто на несколько дней, кто на день. Все на волонтерских началах. В организации есть прораб-координатор, профессионально следящий за тем, чтобы все было хорошо. Среди волонтеров есть профессиональные строители, поэтому команды формируются достаточно профессионально.

Виктор Андрусив – основатель "Добробата" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Самое важное – мотивация местной общины

О принципе отбора населенных пунктов, где производится восстановление поврежденного жилья, Андрусив рассказал, что самое важное, чтобы населенный пункт был разминирован.

Это безопасность волонтеров. Когда мы уверены, что там все разминировано, мы уже смотрим этот населенный пункт. Самое важное – мотивация местной общины. Если община мотивирована и хочет работать и получить помощь, мы сразу выбираем эту общину,

– сказал он.

"Подарки", которые оставили после себя российские оккупанты / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Виктор Андрусив добавил, что есть общины, где руководители ничего не хотят делать, не способствуют и им вообще безразлично. Важно, чтобы был сильный глава общины, в Ягодном – именно так.

Также один из самых важных моментов – наличие стройматериалов. В Ягодном их удалось получить благодаря областной администрации.

На данный момент Ягодное – единственное место, где организация полностью занимается селом.

В других случаях мы просто выбираем объекты. Если жители скинулись на стройматериалы, то сразу ищем волонтеров. Также берём школы в Киевской области, помогаем разбирать больницы в Сумской области.

На восстановление откликнулось более 30 тысяч волонтеров / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Финансирование

"Добровольческий строительный батальон" собирает средства у желающих поддержать волонтерскую инициативу и помочь в восстановлении.

Недавно у нас произошла невероятная история. Какой-то мужчина из Европы прочитал в телеграм-канале о проекте и отправил нам 2 тысячи евро. Для нас это был сюрприз. Также контактируем со строительными фирмами,

– рассказал основатель.

Есть крупная строительная компания, помогающая в Ирпене вывозить строительный мусор. Они предоставили бесплатно технику и водителей, а горючим обеспечила местная администрация. Есть известные компании, которые предоставляют инструменты для работы бесплатно.

Также есть бизнес, который помогает. Организация создала карту разрушенных объектов. Там есть смета на восстановление. И можно вызваться на восстановление места. Учредители проекта отметили, что уже есть пять объектов, за которые полностью берутся меценаты.

"Мы взялись за это село комплексно" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Также ІТ-компании и банки, готовые полностью спонсировать восстановление объекта, а "Добробат" делает это бесплатно.

Как волонтеры "Добробата" восстанавливают поврежденные дома на Черниговщине / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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