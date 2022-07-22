Следует отметить, что повестки не всегда означают призыв на службу. Военный Вооруженных Сил Украины Евгений Карась 24 каналу высказал свое мнение о подобных вручениях повесток и разных местах.

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По его словам, чаще всего их вручают для уточнения учетных данных. В этом нет ничего ужасного.

Не всегда, когда вручают повестку, тебя забирают. В принципе, штаты повсюду забиты. Есть проблемы с переводом или оформлением, потому что во многих бригадах они заполнены. В конце концов нет столько вооружения вообще, чтобы всех брать,

– рассказал Карась.

Так что такое делают больше для учета, поскольку государство должно знать свой потенциал.

"Армейская машина в любом случае работает по алгоритмам. Надо знать, что у нас есть в государстве", – добавил военный.

Однако следует и понимать, что немотивированный солдат приносит много вреда. Впрочем, он может качественно выполнять свои обязанности, если его тому научить.

Побеждает не западное оружие, а боевой дух украинцев. Поэтому это должно быть прежде всего. А учет людей – может, пусть и будет. Главное, нужно знать, какие сейчас стоят цели у территориальных структур по укомплектованию,

– подытожил Карась.

Повестки бывают разных видов

Получить повестку может каждый – независимо от того, к какой очереди мобилизации он принадлежит. Однако, нужно понимать, что повестки разные и они не всегда означают призыв на службу.

Теперь могут вручать четыре вида повесток:

повестка явиться в военкомат для уточнения учетных данных военнообязанного;

повестка на прохождение медицинского осмотра при военкомате;

повестка-призыв на срочную военную службу;

Справка. Приняв такую повестку и не явившись за ней, лицо уклоняется от призыва, поэтому рискует быть привлеченным к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 335 Уголовного кодекса Украины (наказывается ограничением свободы сроком до 3 лет).

повестка на прибытие на призывной участок. Или же "мобилизационное распоряжение", "боевая повестка", "повесткой на отправку".

Какой тип повесток вручают "на улице"

Те повестки, которые сейчас вручают на улицах, обычно не боевые. Большинство из них предусматривают вызов в военкомат для уточнения данных или на медкомиссию (т.е. первый или второй вид).

Отказаться от повестки можно в двух случаях: когда в ней указаны неправильные паспортные данные или когда она заполнена ошибками.

О том, нужно ли раздавать повестки на каждом шагу и не только: смотрите полностью видео