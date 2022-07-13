Какие виды повесток

Адвокат Виктория Тютюнникова отмечает, что вручение повестки не является основанием для немедленного призыва на военную службу, то есть для мобилизации. Теперь могут вручать четыре вида повесток:

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повестка явиться в военкомат для уточнения учетных данных военнообязанного;

Цель этой повестки – обновить данные о призывниках в военном комиссариате. К таким данным относятся: личные контакты, информация о состоянии здоровья призывника, составе семьи, месте работы, учебе и т.д.

повестка на прохождение медицинского осмотра при военкомате;

Цель – определить состояние здоровья и пригодность гражданина к службе. По результатам обследования выдается документ с выводом военно-врачебной комиссии о пригодности или непригодности к военной службе.

повестка-призыв на срочную военную службу;

Приняв такую повестку и не явившись по ней, человек уклоняется от призыва, поэтому рискует быть привлеченным к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 335 Уголовного кодекса Украины (наказывается ограничением свободы сроком до 3 лет).

повестка на прибытие на призывной участок. Или же "мобилизационное распоряжение", "боевая повестка", "повестка на отправку".

Этот вид повестки вручается военнообязанным лицам, которые прошли медицинскую комиссию и признаны годными к несению военной службы, и обязывает гражданина явиться на призывной сборный пункт в течение 12 0150 24 часов после объявления мобилизации.

Какой тип повесток вручают "на улице"

Те повестки, которые сейчас вручают на улицах, обычно не боевые. Большинство из них предусматривают вызов в военкомат для уточнения данных или на медкомиссию (т.е. первый или второй вид).

Дело в том, что многие мужчины годами не заходили в военкомат. За те годы они могут иметь троих детей, то есть имеют основания для отсрочки, или вообще могут быть непригодными к военной службе по состоянию здоровья и т.д. Поэтому представители военкоматов предпринимают такие действия, чтобы выяснить, кто еще может воевать,

– объяснила юрист.

Также нужно понимать, если вам вручили повестку-призыв на срочную военную службу или прибытие на участок, для комплектования боевых воинских частей – обязательным требованием является наличие опыта прохождения военной службы или учебного собрания по соответствующей военно-учетной специальности.

Важно! Только военнообязанные, имеющие опыт военной службы или проходившие учебное собрание ранее, могут быть направлены сразу в воинские части. Неподготовленные военнообязанные, без опыта прохождения военной службы или подготовки на учебном собрании, не направляются сразу на передовую.

Мобилизация в Украине: коротко о главном

С началом полномасштабной войны в Украине президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Продлится она до 23 августа. Однако Украина готовится к ее продлению, в частности, с 1 октября к военному учету привлекут женщин.

Ведь для выполнения боевых задач привлекли почти всех резервистов. О массовых волнах мобилизации пока речь не идет, однако призыв граждан будет продолжаться до завершения военного положения.

Интересно – объяснение юриста по военному учету женщин с 1 октября: смотрите видео