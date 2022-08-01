Військкомати можуть повторно вручати повістки

Проте законодавством передбачені випадки, коли військовозобов'язаний може відмовитись від отримання. Водночас, як заявив юрист Ростислав Кравець, можливе повторне вручення повістки.

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В яких випадках:

якщо особа за певних обставин, її не отримала;

для уточнення даних призовника або для проходження ВЛК, щоб з'ясувати придатність до служби;

якщо особі не змогли її вручити, або військовозобов'язаний не з'явився до військкомату у призначений час.

Також Кравець нагадав, що чоловікам, які ухиляються від проходження військової служби, або не з'являються до військкоматів після отримання повісток загрожує кримінальна та адміністративна відповідальність – від 3 до 5 років, або штраф у вигляді 3 400 − 5 100 гривень.

Проте навіть сплата штрафу чи арешт не звільняють військовозобов'язаного від мобілізації, – каже юрист.

Тому, навіть ті, кого було засуджено за статтею 336 ККУ можуть підлягати мобілізації та повторно отримати відповідні повістки.

Коли можна відмовитись від повістки:

коли у ній вказані неправильні паспортні дані,

коли вона заповнена з помилками.

Тоді складають акт про відмову у присутності свідків, а документ направляють у центр комплектування.

Про те, чи треба роздавати повістки на кожному кроці і не тільки: дивіться відео