Ці слова на стрімі 24 каналу емоційно прокоментував секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Він наголосив, що ЗСУ максимально відповідають та дають відсіч окупантам у міру того, що мають в арсеналі.

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Це – наші спільні наслідки

Данілов погодився, що в України немає 100-відсоткового забезпечення тією зброєю, яка їй потрібна, тож на тій чи інші ділянці фронту справді може не бути чогось.

Це – наслідки нашої спільної 30-річної безрозсудної поведінки, коли ми очікували, чи то зліва, чи то справа, чи то росію, чи то Європу, замість того, щоб будувати власний дім,

– вважає він.

"Це наслідки правління всіх наших президентів, які обиралися до влади і обіцяли, що будуть боронити та захищати, а коли приходили до влади, крім того, що гребли по своїх кишенях і кишенях братів, зятів і кумів, більше нічим не займалися", – додав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що розуміє усіх кому болить, і запевнив, що і йому болить так само. Але, на його думку, усім потрібно розуміти, що ця ситуація – це наші спільні наслідки того, що ми закривали очі, і не звертали уваги на те, як хтось підписував Мінські угоди, хтось продавав зброю тощо.

У лютому в Україну ніхто не вірив

Олексій Данілов пригадав, що на початку повномасштабної війни в України не було нічого, крім радянської артилерії 122-го і 150-го калібрів. Водночас партнери, які сьогодні допомагають нам, тоді в Україну не вірили.

"Ніхто не вірив, що за 5 – 6 днів не впаде Київ, не відбудуться ті чи інші події", – констатував секретар РНБО.

Він розповів, що починаючи з листопада минулого року, мав дуже багато зустрічей, на яких всі вважали і говорили те саме – в України не буде спроможності витримати російську навалу. Відповідь, за його словами, була простою: "Допоможіть нам зброєю, і ми самостійно впораємося з цим ворогом".

Відтак, перші 2 – 3 тижні повномасштабної війни нашій державі довелося доводити, що вона спроможна навіть з голими руками стояти проти агресора.

Змінилася зброя – змінилася війна

Також Данілов нагадав, що взимку, ще до повномасштабного вторгнення, на вустах в українців було лише 3 найменування – протитанкові "Джавеліни" та NLAW і більш потужні "Стінгери".

Більше допомоги у нас не було, і ми змушені були з голими руками йти й гризти цю мерзоту, яка прийшла на нашу землю,

– сказав він.

Сьогодні ж ситуація змінилася. Сьогодні ми маємо більше зброї та знаємо інші назви M777, HIMARS, "Краби" та багато іншого. "У нас змінився сленг, і зі зміною цього сленгу змінюється і війна", – відзначив Данілов.

Однак, й цього ще недостатньо. На думку секретаря РНБО, перелому і війні ще не було, і хребет росії ми ще не зламали. Причина в тому, що в окупантів досі дуже багато зброї, зокрема артилерії.

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