Радісну новину повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він подякував очільнику США Джо Байдену та главі американського міноборони Ллойду Остіну.
Важливо Резніков повідомив, що РСЗВ MARS II від Німеччини уже в Україні
США передали Україні додаткові установки реактивних систем залпового вогню. Мовиться про 4 HIMARS, які раніше відмінно показали себе на фронті.
Джерело:твітер Олексія Резнікова
Радісну новину повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він подякував очільнику США Джо Байдену та главі американського міноборони Ллойду Остіну.
Важливо Резніков повідомив, що РСЗВ MARS II від Німеччини уже в Україні