Радостную новость сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он поблагодарил главу США Джо Байдена и главу американского минобороны Ллойда Остина.
Важно Резников сообщил, что РСЗО MARS II от Германии уже в Украине.
США передали Украине дополнительные установки реактивных систем залпового огня. Речь идет о 4 HIMARS, которые раньше отлично показали себя на фронте.
Источник:твиттер Алексея Резникова
Радостную новость сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он поблагодарил главу США Джо Байдена и главу американского минобороны Ллойда Остина.
Важно Резников сообщил, что РСЗО MARS II от Германии уже в Украине.