Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він подякував за ці системи Берліну та особисто міністерці оборони Христині Ламбрехт. Німеччина оголосила про їх передачу ще 26 липня.

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В Україну прибув третій брат сім'ї Long Hand – РСЗВ MARS II з Німеччини,

– повідомив Резніков.

Він зазначив, що наші артилеристи салютують німецьким партнерам. Про прибуття РСЗВ також сповістив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він показав фото систем.

Зверніть увагу! Ламрехт заявляла, що, крім РСЗВ, Німеччина передасть Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T, а також 3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини і 3 самохідні гаубиці.



РСЗВ MARS II з Німеччини / Фото з телеграму Андрія Єрмака

Що відомо про РСЗВ MARS II

Це німецька реактивна система залпового вогню, яку прийняли на озброєння ще в 1990 році. Фактично установка є ліцензійною копією американської M270 MLRS, але має допрацювання.

Максимальна дальність ураження цілей на відстані 45 – 70 кілометрів. Це залежить від боєприпасів

Система знищує скупчення живої сили та техніки противника, артилерійські батареї, засоби ППО, командні пункти тощо.

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