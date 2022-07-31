Військовий експерт Олег Жданов зібрав усю інформацію про останні заяви щодо наданої Україні іноземної зброї. Мова йде про ту зброю, про яку міжнародні партнери нашої держави оголосили публічно.

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Хто передав Україні зброю

Норвегія надала Україні бронеавтомобілі IVECO LAV. Наша держава отримає 14 одиниць бронемашин, які норвезькі сили використовували в Афганістані. Вони мають гарну мобільність та захист.



Бронеавтомобіль IVECO LAV / Фото з телеграму Жданова

Польща підготувала до відправлення в Україну 8 самохідних артилерійських установок Krab. Ця зброя надійде до України в межах міжурядової угоди, яку підписали український та польський уряди. Ця угода передбачає виготовлення 60 САУ.

Україна вже отримала 18 таких установок у травні, тому тепер їхня кількість зросте до 26.



Польські САУ KRAB / Фото з телеграму Жданова

Німеччина передала Україні одразу 3 види зброї. Зокрема Берлін надав нашій державі 3 САУ Gepard. Однак пакет допомоги передбачає 15 установок, тому доставку 12 одиниць очікують згодом. Загалом Берлін пообіцяв 30 таких самохідних артилерійських установок.



Німецькі САУ Gepard / Фото з телеграму Жданова

Також Німеччина передала Україні 3 обіцяні РСЗВ MARS-II, які є аналогами американських MLRS.



РСЗВ MARS-II / Фото з телеграму Жданова

Також Німеччина передала партію з 16 броньованих танків-мостоукладників Biber. Їх можна використовувати для подолання водних перешкод чи ярів під час боїв. Biber може за 2 – 3 хвилини навести двосекційний металевий міст довжиною 22 метри і шириною 4 метри, який витримує проїзд важкої гусеничної бронетехніки вагою до 55 тонн.



Танки-мостоукладники Biber / Фото з телеграму Жданова

Північна Македонія вирішила передати Україні танки Т-72, однак не уточнювала кількість переданої техніки. На озброєнні країни є 31 такий танк.

Рішення передати Україні танки в Північній Македонії пояснили тим, що через кілька років ця техніка стане неконкурентною і буде замінена.



Північномакедонські Т-72 / Фото з телеграму Жданова

Також про новий пакет військової допомоги Україні оголосила й Італія. Щоправда, поки що невідомо, яку зброю там вирішили надати Україні.

Однак на рішення італійського уряду позитивно відреагував міністр оборони України Олексій Резніков, який висловив вдячність Італії та особисто своєму колезі.

Коли ми єдині, нас не перемогти! Я хотів би подякувати італійському урядові й особисто своєму другові Лоренцо Геріні за новий пакет військової допомоги. Народ України завжди пам'ятатиме непохитну підтримку Італії. Grazie mille,

– відреагував Резніков.

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