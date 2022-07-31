Военный эксперт Олег Жданов собрал всю информацию о последних заявлениях относительно предоставленного Украине иностранного оружия. Речь идет о том оружии, о котором международные партнеры нашего государства объявили публично.

Важно Экс-директор ЦРУ верит, что Украина отвоюет захваченное россиянами: назвал важное условие

Кто передал Украине оружие

Норвегия предоставила Украине бронеавтомобили IVECO LAV. Наше государство получит 14 единиц бронемашин, которые использовали норвежские силы в Афганистане. Они обладают хорошей мобильностью и защитой.



Бронеавтомобиль IVECO LAV / Фото из телеграма Жданова

Польша подготовила к отправке в Украину 8 самоходных артиллерийских установок Krab. Это оружие поступит в Украину в рамках межправительственного соглашения, подписанного украинским и польским правительствами. Это соглашение предусматривает изготовление 60 САУ.

Украина уже получила 18 таких установок в мае, поэтому их количество вырастет до 26.



Польские САУ KRAB / Фото с телеграмму Жданова

Германия передала Украине сразу 3 вида оружия. В частности, Берлин предоставил нашему государству 3 САУ Gepard. Однако пакет помощи предусматривает 15 установок, потому доставку 12 единиц ожидают впоследствии. В общей сложности Берлин пообещал 30 таких самоходных артиллерийских установок.



Немецкие САУ Gepard / Фото с телеграмму Жданова

Также Германия передала Украине 3 обещанных РСЗО MARS-II, которые являются аналогами американских MLRS.



РСЗО MARS-II / Фото с телеграмму Жданова

Также Германия передала партию из 16 бронированных танков-мостоукладчиков Biber. Их можно использовать для преодоления водных препятствий или оврагов во время боев. Biber может за 2-3 минуты навести двухсекционный металлический мост длиной 22 метра и шириной 4 метра, который выдерживает проезд тяжелой гусеничной бронетехники весом до 55 тонн.



Танки-мостоукладчики Biber / Фото с телеграмму Жданова

Северная Македония решила передать Украине танки Т-72, однако не уточняла количество передаваемой техники. На вооружении страны есть 31 такой танк.

Решение передать Украине танки в Северной Македонии объяснили тем, что через несколько лет эта техника станет неконкурентной и заменена.



Северомакедонские Т-72 / Фото с телеграмму Жданова

Также о новом пакете военной помощи в Украине объявила и Италия. Правда, пока неизвестно, какое оружие решили предоставить Украине.

Однако на решение итальянского правительства положительно отреагировал министр обороны Украины Алексей Резников, выразивший благодарность Италии и лично своему коллеге.

Когда мы едины, нас не победить! Я хотел бы поблагодарить итальянское правительство и лично своего друга Лоренцо Герини за новый пакет военной помощи. Народ Украины всегда будет помнить несгибаемую поддержку Италии. Grazie mille,

– отреагировал Резников.

Интересно – путин заявил о том, что получит "сверхсекретную ракету": смотрите видео