Колишній голова Центрального командування збройних сил США вражений мужністю українців, які продовжують боротися з російськими окупантами. Він вважає, що росія не досягне успіху у своїй загарбницькій війні.

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Україна зможе повернути окуповані території

Петреус зауважив, що дедалі ймовірнішим здається те, що бійці ЗСУ зможуть відвоювати більшу частину або й всі території, захоплені російськими військами в останні місяці.

Якщо НАТО і західні країни продовжать надавати ресурси в нинішньому темпі. Я вірю, що українські Збройні Сили зможуть зупинити подальше просування росії та почати відвойовувати території, які російські війська захопили з 24 лютого,

– додав ексдиректор ЦРУ.

За його словами, потроху дає про себе знати постачання сучасної реактивної артилерії типу HIMARS і високомобільних артилерійських систем, таких як німецька Panzerhaubitze 2000 і французька CAESAR. Українські військові дедалі краще захоплюють ключові позиції, зокрема склади боєприпасів і транспортні вузли.

"Мене надзвичайно вразила не лише рішучість, цілеспрямованість і щирість українських сил безпеки та людей, але і їхня надзвичайна винахідливість, креативність, майстерність і постійно ростуча професійна компетентність", – зазначив Петреус.

За його словами, військовий успіх росії в Україні – дуже малоймовірний. Він був би катастрофічним для європейської безпеки. Це зрозуміли не лише в Європі.

"Відверто кажучи, я вважаю, що глави держав і урядів НАТО, а також глави держав і урядів західних країн, що не входять до НАТО, визнали це, тож необхідно вжити заходів, щоб росія не досягла успіху", – заявив ексдиректор ЦРУ.

Петреус розповів, що за війною в Україні уважно спостерігають і в Китаї.

"Для світу варто сподіватися, що керівництво в Пекіні визнає, наскільки важливо для обох сторін підтримувати якомога вигіднішими відносини між Китаєм і Заходом, а також визнає величезні потенційні витрати фактичного конфлікту для всіх учасників", – підсумував Петреус.

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