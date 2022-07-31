Бывший глава Центрального командования вооруженных сил США поражен мужеством украинцев, продолжающих бороться с российскими оккупантами. Он считает, что россия не добьется успеха в своей захватнической войне.

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Украина сможет вернуть оккупированные территории

Петреус отметил, что все более вероятным кажется то, что бойцы ВСУ смогут отвоевать большую часть или все территории, захваченные российскими войсками в последние месяцы.

Если НАТО и западные страны продолжат предоставлять ресурсы в нынешнем темпе. Я верю, что украинские Вооруженные Силы смогут остановить дальнейшее продвижение россии и начать отвоевывать территории, захватившие российские войска с 24 февраля,

– добавил экс-директор ЦРУ.

По его словам, постепенно дает о себе знать поставки современной реактивной артиллерии типа HIMARS и высокомобильных артиллерийских систем, таких как немецкая Panzerhaubitze 2000 и французская CAESAR. Украинские военные все лучше захватывают ключевые позиции, в том числе склады боеприпасов и транспортные узлы.

"Меня поразила не только решительность, целеустремленность и искренность украинских сил безопасности и людей, но и их чрезвычайная изобретательность, креативность, мастерство и постоянно растущая профессиональная компетентность", – отметил Петреус.

По его словам, военный успех россии в Украине очень маловероятен. Он был бы катастрофичен для европейской безопасности. Это поняли не только в Европе.

"Откровенно говоря, я считаю, что главы государств и правительств НАТО, а также главы государств и правительств западных стран, не входящих в НАТО, признали это, поэтому необходимо принять меры, чтобы россия не преуспела", – заявил экс-директор ЦРУ.

Петреус рассказал, что за войной на Украине внимательно наблюдают и в Китае.

"Для мира следует надеяться, что руководство в Пекине признает, насколько важно для обеих сторон поддерживать как можно более выгодные отношения между Китаем и Западом, а также признает огромные потенциальные издержки фактического конфликта для всех участников", – подытожил Петреус.

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