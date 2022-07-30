Несмотря на огромные потери, российские оккупанты хотят попытаться удержать оккупированные территории и провести на них так называемый референдум. Поскольку ВСУ очень сильно сократили численность регулярной армии россиян, враг решил брать количеством пушечного мяса.

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оккупанты набирают на войну против Украины добровольцев

По всей территории россии враг начал формировать добровольческие батальоны, которые должны участвовать в войне против Украины. Никакого военного опыта оккупанты не требуют, ведь просто хотят набрать как можно больше "пушечного мяса".

Аналитики подсчитали, что таким образом россия может мобилизовать 30 тысяч добровольцев. Их пытаются убедить ехать насмерть "патриотизмом" и деньгами.

путин боится объявлять всеобщую мобилизацию, поэтому решил пойти на такой шаг. По мнению аналитиков, никакие краткосрочные учения не сделают из добровольцев хороших бойцов, поэтому их польза в боевых действиях крайне сомнительная.

Добровольцам предлагают краткосрочные контракты на несколько месяцев. Некоторые из них фантазируют, что смогут выжить в войне и соглашаются на предложение. Кремль также обещает льготы на обучение, проезд в транспорте и пожизненные ежемесячные выплаты.

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