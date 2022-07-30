Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 170 захватчиков. Поскольку россияне провалили все штурмы на Донбассе, наибольшие потери враг понес именно на Донецком направлении.

Кстати Сразу 300 направились на концерт Кобзона: в Харьковской области ВСУ уничтожили российских оккупантов

При этом такие цифры приблизительны, ведь идут интенсивные боевые действия. На самом деле ликвидированных оккупантов может быть больше.

Потери россиян в технике

  • Танков – 1759 (+10) единиц,
  • боевых бронированных машин – 3995 (+8) единиц,
  • артиллерийских систем – 906 (+6) единиц,
  • РСЗО / MLRS – 258 (+0) единиц,
  • средства ПВО – 117 (+0) единиц,
  • самолетов – 222 (+0) единиц,
  • вертолетов – 190 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2),
  • крылатые ракеты – 174 (+0),
  • корабли /катера – 15 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2889 (+19) единиц,
  • специальная техника – 78 (+1).

Потери врага по состоянию на 30 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

ВСУ наносят оккупантам серьезные потери: последние новости

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