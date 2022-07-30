Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 170 захватчиков. Поскольку россияне провалили все штурмы на Донбассе, наибольшие потери враг понес именно на Донецком направлении.
Кстати Сразу 300 направились на концерт Кобзона: в Харьковской области ВСУ уничтожили российских оккупантов
При этом такие цифры приблизительны, ведь идут интенсивные боевые действия. На самом деле ликвидированных оккупантов может быть больше.
Потери россиян в технике
- Танков – 1759 (+10) единиц,
- боевых бронированных машин – 3995 (+8) единиц,
- артиллерийских систем – 906 (+6) единиц,
- РСЗО / MLRS – 258 (+0) единиц,
- средства ПВО – 117 (+0) единиц,
- самолетов – 222 (+0) единиц,
- вертолетов – 190 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2),
- крылатые ракеты – 174 (+0),
- корабли /катера – 15 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2889 (+19) единиц,
- специальная техника – 78 (+1).
Потери врага по состоянию на 30 июля / Инфографика Генштаба ВСУ
ВСУ наносят оккупантам серьезные потери: последние новости
- 29 июля в Донецкой области Сечеславские десантники сбили бронированный штурмовик оккупантов Су-25. "Приземлили" самолет "Иглой".
- На Запорожье 29 июля ВСУ удалось ударить по еще одному складу россиян с боеприпасами.
- Арестович уточнил, что за сутки украинские защитники уничтожили 12 вражеских складов боеприпасов и 4 базы размещения личного состава и техники.
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