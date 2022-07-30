Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 170 захватчиков. Поскольку россияне провалили все штурмы на Донбассе, наибольшие потери враг понес именно на Донецком направлении.

Кстати Сразу 300 направились на концерт Кобзона: в Харьковской области ВСУ уничтожили российских оккупантов

При этом такие цифры приблизительны, ведь идут интенсивные боевые действия. На самом деле ликвидированных оккупантов может быть больше.

Потери россиян в технике

Танков – 1759 (+10) единиц,

боевых бронированных машин – 3995 (+8) единиц,

артиллерийских систем – 906 (+6) единиц,

РСЗО / MLRS – 258 (+0) единиц,

средства ПВО – 117 (+0) единиц,

самолетов – 222 (+0) единиц,

вертолетов – 190 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2),

крылатые ракеты – 174 (+0),

корабли /катера – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2889 (+19) единиц,

специальная техника – 78 (+1).

Потери врага по состоянию на 30 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

ВСУ наносят оккупантам серьезные потери: последние новости

29 июля в Донецкой области Сечеславские десантники сбили бронированный штурмовик оккупантов Су-25. "Приземлили" самолет "Иглой".

На Запорожье 29 июля ВСУ удалось ударить по еще одному складу россиян с боеприпасами.

Арестович уточнил, что за сутки украинские защитники уничтожили 12 вражеских складов боеприпасов и 4 базы размещения личного состава и техники.

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