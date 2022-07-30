Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. По его словам, также захватчики лишились четырех своих баз.
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ВСУ уничтожили 12 вражеских складов
Арестович рассказал, что за сутки 29 июля украинские защитники уничтожили 12 вражеских складов боеприпасов и 4 базы размещения личного состава и техники:
- Генический район – 1 состав БК,
- Херсонский – 1 состав БК,
- Каховский – 1 состав БК,
- Бериславский – 1 состав БК,
- Иловайск – 1 состав БК,
- Новая Каховка – 2 удара по ГЭС, где расположена база российских войск,
- Чернобаевка – база размещения войск и техники,
- Олешки – 1 состав БК,
- Бриловка – 1 состав БК,
- Сватово – 1 состав БК и база размещения войск,
- Донецк – 1 состав БК,
- Брянка – 1 состав БК и база размещения войск,
- Ясиноватое – 1 состав БК,
- Васильковский район – 1 состав БК.
И это даже не месть за Аленовку. Мы еще не начинали. Постойте, еще будет за Оленевку. Сейчас начнем догонять по полной,
– подчеркнул Арестович.
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Общие потери россии в Украине
С начала полномасштабной войны в Украине оккупационная армия терпит сокрушительные потери. По состоянию на утро 29 июля бойцы ВСУ уже ликвидировали 40,5 тысяч захватчиков .
Кроме этого, россия стремительно теряет свою технику, которая иногда стоит по несколько миллионов долларов за единицу. В частности, защитники уже испепелили:
- 1749 танков,
- 3987 боевых бронированных машин,
- 900 артиллерийских систем,
- 258 РСЗО,
- 117 средств ПВО,
- 222 самолета,
- 190 вертолетов,
- 731 беспилотник оперативно-тактического уровня,
- 174 крылатые ракеты,
- 15 кораблей и катеров,
- 2870 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
- 77 единиц специальной техники.
По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери россияне понесли на Криворожском направлении.
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