Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. По его словам, также захватчики лишились четырех своих баз.

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ВСУ уничтожили 12 вражеских складов

Арестович рассказал, что за сутки 29 июля украинские защитники уничтожили 12 вражеских складов боеприпасов и 4 базы размещения личного состава и техники:

  • Генический район – 1 состав БК,
  • Херсонский – 1 состав БК,
  • Каховский – 1 состав БК,
  • Бериславский – 1 состав БК,
  • Иловайск – 1 состав БК,
  • Новая Каховка – 2 удара по ГЭС, где расположена база российских войск,
  • Чернобаевка – база размещения войск и техники,
  • Олешки – 1 состав БК,
  • Бриловка – 1 состав БК,
  • Сватово – 1 состав БК и база размещения войск,
  • Донецк – 1 состав БК,
  • Брянка – 1 состав БК и база размещения войск,
  • Ясиноватое – 1 состав БК,
  • Васильковский район – 1 состав БК.

И это даже не месть за Аленовку. Мы еще не начинали. Постойте, еще будет за Оленевку. Сейчас начнем догонять по полной,
– подчеркнул Арестович.

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Общие потери россии в Украине

С начала полномасштабной войны в Украине оккупационная армия терпит сокрушительные потери. По состоянию на утро 29 июля бойцы ВСУ уже ликвидировали 40,5 тысяч захватчиков .

Кроме этого, россия стремительно теряет свою технику, которая иногда стоит по несколько миллионов долларов за единицу. В частности, защитники уже испепелили:

  • 1749 танков,
  • 3987 боевых бронированных машин,
  • 900 артиллерийских систем,
  • 258 РСЗО,
  • 117 средств ПВО,
  • 222 самолета,
  • 190 вертолетов,
  • 731 беспилотник оперативно-тактического уровня,
  • 174 крылатые ракеты,
  • 15 кораблей и катеров,
  • 2870 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
  • 77 единиц специальной техники.

По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери россияне понесли на Криворожском направлении.

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