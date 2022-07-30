Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. По его словам, также захватчики лишились четырех своих баз.

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ВСУ уничтожили 12 вражеских складов

Арестович рассказал, что за сутки 29 июля украинские защитники уничтожили 12 вражеских складов боеприпасов и 4 базы размещения личного состава и техники:

Генический район – 1 состав БК,

Херсонский – 1 состав БК,

Каховский – 1 состав БК,

Бериславский – 1 состав БК,

Иловайск – 1 состав БК,

Новая Каховка – 2 удара по ГЭС, где расположена база российских войск,

Чернобаевка – база размещения войск и техники,

Олешки – 1 состав БК,

Бриловка – 1 состав БК,

Сватово – 1 состав БК и база размещения войск,

Донецк – 1 состав БК,

Брянка – 1 состав БК и база размещения войск,

Ясиноватое – 1 состав БК,

Васильковский район – 1 состав БК.

И это даже не месть за Аленовку. Мы еще не начинали. Постойте, еще будет за Оленевку. Сейчас начнем догонять по полной,

– подчеркнул Арестович.

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Общие потери россии в Украине

С начала полномасштабной войны в Украине оккупационная армия терпит сокрушительные потери. По состоянию на утро 29 июля бойцы ВСУ уже ликвидировали 40,5 тысяч захватчиков .

Кроме этого, россия стремительно теряет свою технику, которая иногда стоит по несколько миллионов долларов за единицу. В частности, защитники уже испепелили:

1749 танков,

3987 боевых бронированных машин,

900 артиллерийских систем,

258 РСЗО,

117 средств ПВО,

222 самолета,

190 вертолетов,

731 беспилотник оперативно-тактического уровня,

174 крылатые ракеты,

15 кораблей и катеров,

2870 единиц автомобильной техники и автоцистерн,

77 единиц специальной техники.

По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери россияне понесли на Криворожском направлении.

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