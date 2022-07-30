Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. За його словами, також загарбники позбулися чотирьох своїх баз.

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ЗСУ знищили 12 ворожих складів

Арестович розповів, що за добу 29 липня українські захисники знищили 12 ворожих складів боєприпасів та 4 бази розміщення особового складу та техніки:

Генічеський район – 1 склад БК,

Херсонський – 1 склад БК,

Каховський – 1 склад БК,

Бериславський – 1 склад БК,

Іловайськ – 1 склад БК,

Нова Каховка – 2 удари по ГЕС, де розміщена база російських військ,

Чорнобаївка – база розміщення військ і техніки,

Олешки – 1 склад БК,

Брилівка – 1 склад БК,

Сватове – 1 склад БК і база розміщення військ,

Донецьк – 1 склад БК,

Брянка – 1 склад БК та база розміщення військ,

Ясинувате – 1 склад БК,

Васильківський район – 1 склад БК.

І це навіть не помста за Оленівку. Ми ще не починали. Стривайте, ще буде за Оленівку. Зараз почнемо наздоганяти на повну,

– наголосив Арестович.

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Загальні втрати росії в Україні

Від початку повномасштабної війни в Україні окупаційна армія зазнає нищівних втрат. Станом на ранок 29 липня бійці ЗСУ вже ліквідували 40,5 тисячі загарбників.

Окрім цього, росія стрімко втрачає свою техніку, яка подекуди коштує по кілька мільйонів доларів за одиницю. Зокрема, захисники вже спопелили:

1749 танків,

3987 бойових броньованих машин,

900 артилерійських систем,

258 РСЗВ,

117 засобів ППО,

222 літаки,

190 гелікоптерів,

731 безпілотник оперативно-тактичного рівня,

174 крилаті ракети,

15 кораблів та катерів,

2870 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

77 одиниць спеціальної техніки.

За даними Генштабу ЗСУ, найбільших втрат росіяни зазнали на Криворізькому напрямку.

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