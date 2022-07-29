Окрім загиблих окупантів, є ще дуже багато поранених. Про це 29 липня повідомили джерела 24 каналу в спецслужбах.

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Українські військові одночасно знищили понад 300 окупантів

На Харківщині в результаті успішної операції ЗСУ одночасно знищили понад 300 окупантів. Усі, хто вижив, категорично відмовляються повторно брати участь в бойових діях проти України.

Відомо, що 300 поранених загарбників відвезли до Луганська. Але багато хто з них не виживе через ненадання належної медичної допомоги.

У лікарнях на окупованому Донбасі нема ліків та ліжок

Через величезну кількість втрат серед окупантів лікарні на Донбасі захлинаються від потоку поранених. Про це повідомили джерела 24 каналу в українських спецслужбах.

Відомо, що поранених росіян вже давно не везуть у прифронтові лікарні, а за десятки кілометрів від лінії зіткнення.

Крім того, у медичних закладах на окупованих територіях не вистачає кваліфікованого персоналу. Через це найчастіше поранених оперують прості фельдшери й медсестри. Зазвичай їм просто ампутують кінцівки.

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