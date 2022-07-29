Нашим героям вдається активно нищити не лише особовий склад та техніку ворога. ЗСУ влучними ударами скорочують запаси боєприпасів ворога та логістичні ланцюжки, внаслідок чого в окупантів починається паніка.

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Знищення чергового складу російських окупантів

Голова Нікопольскої районної адміністрації Євген Євтушенко повідомив про те, що ЗСУ вдалося вдарити по ще одному складу росіян з боєприпасами.

На протилежному березі склад росіян продемонстрував "жест доброї волі" і вийшов з чату,

– написав він.

Як палає склад росіян з боєприпасами / Фото з телеграму Євгена Євтушенка

Війна росії з Україною: останні новини

Президент Володимир Зеленський представив нового командувача Сил спеціальних операцій. Ним став бригадний генерал Віктор Хоренко.

Українські герої вдарили по розвідувальній групі ворога біля Верхньокам'янського. Ворог був змушений рятуватися втечею.

На Сході російські окупанти спробували продовжити наступальні дії. ЗСУ відбили всі їхні атаки та завдали нових втрат.

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