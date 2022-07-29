Нашим героям удается активно уничтожать не только личный состав и технику врага. ВСУ точными ударами сокращают запасы боеприпасов врага и логистические цепочки, в результате чего у оккупантов начинается паника.

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Уничтожение очередного склада российских оккупантов

Глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко сообщил о том, что ВСУ удалось ударить по еще одному складу россиян с боеприпасами.

На противоположном берегу склад россиян продемонстрировал "жест доброй воли" и вышел из чата,

– написал он.

Как пылает склад россиян с боеприпасами / Фото с телеграма Евгения Евтушенко

Война россии с Украиной: последние новости

Президент Владимир Зеленский представил нового командующего Силами специальных операций. Им стал бригадный генерал Виктор Хоренко.

Украинские герои ударили по разведывательной группе врага возле Верхнекаменского. Враг был вынужден спасаться бегством.

На Востоке российские оккупанты попытались продолжить наступательные действия. ВСУ отразили все их атаки и нанесли новые потери.

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