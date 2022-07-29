Об этом свидетельствуют данные сводки Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 29 июля. оккупанты были вынуждены отступить.

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На каких направлениях оккупанты понесли потери

Кроме Верхнекаменского, вражеская разведывательная группа была обнаружена и вблизи Щуровки. Там наши воины успешно ее обезвредили.

Также оккупанты пытались штурмовать районы Соледара, Вершины и Семигорья, однако безрезультатно. Наши воины нанесли захватчикам урон, из-за чего те отошли.

В районах Авдеевки, Каменки, Красногоровки и Песков наши защитники и защитницы подавили все попытки наступлений и штурмов оккупантов.

Потери оккупантов за время полномасштабной войны

Украинские воины каждый день уничтожают оккупантов и вражескую технику. По состоянию на 156-й день полномасштабной войны потери врага составляют:

около 40 500 человек из личного состава;

1749 танков;

3987 боевых бронированных машин;

900 артиллерийских систем;

258 реактивных систем залпового огня;

117 средств ПВО;

222 самолета;

190 вертолетов;

731 беспилотник;

174 крылатые ракеты;

15 кораблей и катеров;

2 870 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

77 единиц специальной техники.

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