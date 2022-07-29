Про це свідчать дані зведення Генштабу ЗСУ станом на 18:00 29 липня. Окупанти були змушені відступити.

Зауважте ЗСУ успішно відбили кілька штурмів на Сході – окупанти з втратами відійшли

На яких напрямках окупанти зазнали втрат

Крім Верхньокам'янського, ворожа розвідувальна група була виявлена і поблизу Щурівки. Там наші воїни успішно її знешкодили.

Також окупанти намагалися штурмувати райони Соледара, Вершини і Семигір'я, однак безрезультатно. Наші воїни завдали загарбникам втрат, через що ті відійшли.

У районах Авдіївки, Кам’янки, Красногорівки та Пісків наші захисники та захисниці придушили усі спроби наступів та штурмів окупантів.

Втрати окупантів за час повномасштабної війни

Українські воїни щодня нищать окупантів та ворожу техніку. Станом на 156-ий день повномасштабної війни втрати ворога становлять:

близько 40 500 осіб з особового складу;

1 749 танків;

3 987 бойових броньованих машин;

900 артилерійських систем;

258 реактивних систем залпового вогню;

117 засобів ППО;

222 літаки;

190 гелікоптерів;

731 безпілотник;

174 крилаті ракети;

15 кораблів та катерів;

2 870 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

77 одиниць спеціальної техніки.

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